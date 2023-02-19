Gabriel Chocobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Chocobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Chocobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Chocobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Chocobar 5 Ağu 1999 tarihinde Isidro Casanova şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Fabricio Chocobar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Chocobar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gabriel Chocobar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 17 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Gabriel Chocobar'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Chocobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Chocobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Chocobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Chocobar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2021 yılında Mvd City Torque

27 Ağu 2021 yılında Liverpool FC

31 Aralık 2021 yılında Mvd City Torque

Gabriel Chocobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Chocobar şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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