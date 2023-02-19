Oscar Salomon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Salomon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oscar Salomon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oscar Salomon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oscar Salomon 22 Mart 1999 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Oscar Camilo Salomón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oscar Salomon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Oscar Salomon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Oscar Salomon'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oscar Salomon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oscar Salomon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oscar Salomon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oscar Salomon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2017 yılında Boca Juniors II

1 Ağu 2019 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2021 yılında Boca Juniors II

6 Ocak 2022 yılında Tigre

31 Aralık 2022 yılında Boca Juniors II

2 Şubat 2023 yılında Mvd City Torque

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors II

Oscar Salomon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oscar Salomon şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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