Gaston Guruceaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Guruceaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Guruceaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Guruceaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Guruceaga 15 Mart 1995 tarihinde Artigas şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Guruceaga Fagúndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Guruceaga Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Guruceaga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 30 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Gaston Guruceaga'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gaston Guruceaga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gguruceaga

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http://www.instagram.com/gastonguruceaga/

Gaston Guruceaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Guruceaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gaston Guruceaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Guruceaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Peñarol

24 Ocak 2018 yılında Guaraní

31 Aralık 2018 yılında Peñarol

21 Ocak 2019 yılında Tigre

30 Haziran 2019 yılında Peñarol

8 Ocak 2020 yılında Palestino

31 Aralık 2020 yılında Peñarol

30 Mart 2021 yılında Mvd City Torque

Gaston Guruceaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Guruceaga şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gaston Guruceaga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fénix (2007), CA Peñarol (2009-2014)

Uruguay U20 takımında 12 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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