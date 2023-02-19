Francisco Coirolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Coirolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Coirolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Coirolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Coirolo 9 Haziran 2001 tarihinde Sarandí Grande şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Coirolo Otero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Coirolo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nuevo Futbol yapmaktadır. Francisco Coirolo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Francisco Coirolo'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Coirolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Coirolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Coirolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Coirolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Mvd City Torque

Francisco Coirolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Coirolo şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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