Joaquin Pereyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Pereyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Pereyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joaquin Pereyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joaquin Pereyra 10 Temmuz 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Alejandro Pereyra Cantero şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joaquin Pereyra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pablo Silva Gonçalves yapmaktadır. Joaquin Pereyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joaquin Pereyra'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Joaquin Pereyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joaquin Pereyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.
Joaquin Pereyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Joaquin Pereyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Danubio FC
7 Ocak 2016 yılında Villa Teresa
30 Haziran 2016 yılında Danubio FC
18 Temmuz 2016 yılında Boston River
31 Aralık 2017 yılında Danubio FC
1 Ocak 2018 yılında Boston River
16 Temmuz 2018 yılında San Luis
1 Şubat 2019 yılında Boston River
14 Şubat 2019 yılında AC Barnechea
31 Aralık 2019 yılında Boston River
25 Ocak 2020 yılında Mvd City Torque
31 Aralık 2021 yılında Boston River
10 Ocak 2022 yılında Mvd City Torque
Joaquin Pereyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joaquin Pereyra şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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