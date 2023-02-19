Franco Nicola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Nicola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Nicola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Nicola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Nicola 18 Nisan 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Franco Nicola Albanell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Nicola Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Franco Nicola, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Nicola'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Nicola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Nicola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Nicola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Nicola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Mvd City Torque

Franco Nicola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Nicola şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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