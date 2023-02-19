Martin Rabunal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Rabunal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Rabunal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Rabunal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Rabunal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Rabunal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Rabunal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Rabunal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Rabunal 22 Nisan 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Martín Ernesto Rabuñal Rey şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Rabunal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patagonia Players yapmaktadır. Martin Rabunal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 29 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Rabunal'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Rabunalboyu ve yaşı kaç

Martin Rabunal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Rabunal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Martin Rabunal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Rabunal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Defensor

2 Ocak 2020 yılında FC Juárez

31 Aralık 2020 yılında Defensor

4 Mart 2021 yılında Rosario Central

29 Haziran 2022 yılında Mvd City Torque

Martin Rabunal kimdir

Martin Rabunal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Rabunal şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juventud Unida, Defensor Sporting (-2013)

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Martin Rabunal nereli

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