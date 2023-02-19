Sebastian Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Guerrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Guerrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Guerrero 23 Eylül 2000 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Guerrero Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Guerrero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Guerrero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Guerrero'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Guerrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Guerrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Guerrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Guerrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Mvd City Torque

8 Haziran 2022 yılında Platense

31 Aralık 2022 yılında Mvd City Torque

Sebastian Guerrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Guerrero şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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