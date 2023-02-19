Jose Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Alvarez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jose Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Alvarez 27 Aralık 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da José Ignacio Álvarez Medero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Alvarez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Neira yapmaktadır. Jose Alvarez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 2 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Jose Alvarez'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Alvarezboyu ve yaşı kaç

Jose Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

Jose Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CA Atenas

9 Ocak 2017 yılında Plaza Colonia

31 Aralık 2017 yılında CA Atenas

10 Ocak 2019 yılında ABC FC

2 Nisan 2019 yılında CA Torque

11 Temmuz 2022 yılında Banfield

31 Aralık 2022 yılında Mvd City Torque

Jose Alvarez kimdir

Jose Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Alvarez şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Jose Alvarez nereli

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