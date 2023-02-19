Matias Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Cabrera 8 Mart 2002 tarihinde Barros Blancos şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Matías Andrés Cabrera García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Cabrera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Cabrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Matias Cabrera'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Mvd City Torque

20 Nisan 2022 yılında Athletico U20

13 Ocak 2023 yılında Mvd City Torque

Matias Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Cabrera şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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