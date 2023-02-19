Franco Pizzichillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Pizzichillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franco Pizzichillo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franco Pizzichillo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franco Pizzichillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Pizzichillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Pizzichillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Pizzichillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Pizzichillo 3 Ocak 1996 tarihinde Paysandú şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Franco Nicolás Pizzichillo Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Pizzichillo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Javier Manzo yapmaktadır. Franco Pizzichillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 27 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Franco Pizzichillo'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Pizzichilloboyu ve yaşı kaç

Franco Pizzichillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Pizzichillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Franco Pizzichillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Pizzichillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2017 yılında Villa Teresa

31 Aralık 2017 yılında Defensor B

27 Şubat 2018 yılında Cerrito

30 Haziran 2018 yılında Defensor B

27 Temmuz 2018 yılında CA Torque

9 Ocak 2022 yılında Santos Laguna

31 Aralık 2022 yılında Mvd City Torque

Franco Pizzichillo kimdir

Franco Pizzichillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Pizzichillo şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Defensor Sporting

Franco Pizzichillo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 18 numaralı formasıyla 24 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Franco Pizzichillo nereli

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