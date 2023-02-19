Nicolas Siri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Siri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Siri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Siri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Siri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Siri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Siri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Siri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Siri 17 Nisan 2004 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Hernán Siri Cagno şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Siri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Equipo TMA yapmaktadır. Nicolas Siri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Siri'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Siri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicolassiri/

Nicolas Siriboyu ve yaşı kaç

Nicolas Siri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Siri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Siri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Siri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Danubio FC

27 Ağu 2021 yılında Mvd City Torque

Nicolas Siri kimdir

Nicolas Siri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Siri şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malvin Alto (-2015), Danubio FC (2015-2020)

Nicolas Siri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nicolas Siri nereli

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