Cristopher Fiermarin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristopher Fiermarin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristopher Fiermarin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristopher Fiermarin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristopher Fiermarin 1 Ocak 1998 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Cristopher Javier Fiermarín Forlán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristopher Fiermarin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Cristopher Fiermarin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 7 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Cristopher Fiermarin'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cristopher Fiermarin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristopher Fiermarin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristopher Fiermarin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristopher Fiermarin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2018 yılında CA Torque

31 Aralık 2018 yılında Defensor B

7 Ocak 2019 yılında CA Torque

22 Temmuz 2021 yılında Lommel SK

30 Haziran 2022 yılında Mvd City Torque

Cristopher Fiermarin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristopher Fiermarin şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cristopher Fiermarin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting

Uruguay U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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