Bruno Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Morales 10 Aralık 2004 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Daniel Morales Rodríguez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Morales Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Bruno Morales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montevideo City Torque futbol takımında oynamaktadır. Montevideo City Torque takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bruno Morales'nin Montevideo City Torque ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bruno Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bruno Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Mvd City Torque

Bruno Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Morales şuan Montevideo City Torque takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Montevideo City Torque

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.