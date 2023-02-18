Boris Kopitovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boris Kopitovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boris Kopitovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boris Kopitovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boris Kopitovic 17 Eylül 1994 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Борис Копитовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boris Kopitovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Boris Kopitovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Boris Kopitovic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Boris Kopitovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boris Kopitovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Boris Kopitovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boris Kopitovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında B. Podgorica

30 Temmuz 2015 yılında Hapoel Acre

1 Temmuz 2016 yılında FK Mladost

1 Ocak 2017 yılında Čukarički

3 Ağu 2019 yılında BATE Borisov

26 Ağu 2021 yılında Vojvodina

15 Eylül 2022 yılında Javor-Matis

Boris Kopitovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boris Kopitovic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Boris Kopitovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 5 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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