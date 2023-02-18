Petar Gigic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Gigic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Gigic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Gigic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Gigic 7 Mart 1997 tarihinde Priština şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Петар Гигић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Gigic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Petar Gigic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Gigic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Petar Gigic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Gigic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Petar Gigic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Gigic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Radn. Nis U17

1 Temmuz 2012 yılında OFK Beograd U17

1 Temmuz 2013 yılında OFK Beograd U19

1 Ocak 2016 yılında OFK Belgrad

31 Ağu 2017 yılında Macva

22 Temmuz 2019 yılında Partizan

14 Ocak 2020 yılında Macva

30 Haziran 2020 yılında Partizan

16 Temmuz 2020 yılında Újpest FC

29 Ocak 2021 yılında Partizan

30 Ocak 2021 yılında Novi Pazar

30 Haziran 2021 yılında Partizan

17 Eylül 2021 yılında Macva

21 Ocak 2022 yılında Zelez. Pancevo

1 Temmuz 2022 yılında Javor-Matis

Petar Gigic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Gigic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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