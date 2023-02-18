Petar Gigic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Gigic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Petar Gigic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Petar Gigic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Petar Gigic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Gigic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Petar Gigic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Petar Gigic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Petar Gigic 7 Mart 1997 tarihinde Priština şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Петар Гигић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Petar Gigic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Petar Gigic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Petar Gigic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Petar Gigicboyu ve yaşı kaç

Petar Gigic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Petar Gigic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Petar Gigic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Petar Gigic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Radn. Nis U17

1 Temmuz 2012 yılında OFK Beograd U17

1 Temmuz 2013 yılında OFK Beograd U19

1 Ocak 2016 yılında OFK Belgrad

31 Ağu 2017 yılında Macva

22 Temmuz 2019 yılında Partizan

14 Ocak 2020 yılında Macva

30 Haziran 2020 yılında Partizan

16 Temmuz 2020 yılında Újpest FC

29 Ocak 2021 yılında Partizan

30 Ocak 2021 yılında Novi Pazar

30 Haziran 2021 yılında Partizan

17 Eylül 2021 yılında Macva

21 Ocak 2022 yılında Zelez. Pancevo

1 Temmuz 2022 yılında Javor-Matis

Petar Gigic kimdir

Petar Gigic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Petar Gigic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Radnički Niš, OFK Belgrad

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Petar Gigic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Son Haberler
Mohamed Cheikhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Cheikhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Cheikhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Cheikhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Djordje Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Djordje Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jamal Ech Chamakh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamal Ech Chamakh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jamal Ech Chamakh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamal Ech Chamakh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evandro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evandro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evandro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evandro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!
Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!