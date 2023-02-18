Damir Salihovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Salihovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damir Salihovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damir Salihovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damir Salihovic 28 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. Sırbistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Damir Dado Salihović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damir Salihovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Damir Salihovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 18 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Damir Salihovic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Damir Salihovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damir Salihovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damir Salihovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damir Salihovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2018 yılında E. Cottbus U19

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

18 Ağu 2021 yılında Javor-Matis

Damir Salihovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damir Salihovic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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