Djordje Skoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Skoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Skoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Skoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Skoko 3 Haziran 2003 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Skoko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Skoko, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Djordje Skoko'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 15 Ocak 2027 tarihinde bitmektedir.

Djordje Skoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Skoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Djordje Skoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Skoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo Sur

3 Şubat 2023 yılında Javor-Matis

Djordje Skoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Skoko şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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