Radivoj Bosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radivoj Bosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radivoj Bosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radivoj Bosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radivoj Bosic 1 Aralık 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Радивој Босић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radivoj Bosic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radivoj Bosic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Radivoj Bosic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 15 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Radivoj Bosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radivoj Bosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radivoj Bosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radivoj Bosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız U19

24 Ağu 2018 yılında Graficar

31 Aralık 2018 yılında Kızılyıldız U19

24 Ocak 2019 yılında Partizan U19

15 Temmuz 2019 yılında FC Wil 1900

14 Ağu 2020 yılında NK Olimpija

10 Eylül 2021 yılında Nacional

17 Ağu 2022 yılında Spartak

23 Ocak 2023 yılında Javor-Matis

Radivoj Bosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radivoj Bosic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Radivoj Bosic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Crvena zvezda

Sırbistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 22 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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