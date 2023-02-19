Bryan Sinisterra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Sinisterra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Sinisterra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Sinisterra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Sinisterra 18 Nisan 2002 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Andrés Sinisterra Tenorio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Sinisterra Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bryan Sinisterra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Envigado FC futbol takımında oynamaktadır. Envigado FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Sinisterra'nin Envigado FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Sinisterra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Sinisterra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bryan Sinisterra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Sinisterra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Envigado

Bryan Sinisterra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Sinisterra şuan Envigado FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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