Bujar Lika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bujar Lika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bujar Lika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bujar Lika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bujar Lika 11 Ağu 1992 tarihinde Strazhë şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arnavutluk,İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bujar Lika Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ToKu Sports yapmaktadır. Bujar Lika, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 4 Ekim 2019 tarihinde katılmıştır. Bujar Lika'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bujar Lika Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bujar Lika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bujar Lika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bujar Lika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2009 yılında Luzern U21

15 Ekim 2013 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

9 Ağu 2017 yılında FC Schaffhausen

8 Ocak 2018 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

4 Ekim 2019 yılında FC Schaffhausen

Bujar Lika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bujar Lika şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bujar Lika Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Kriens, FC Luzern

Arnavutluk takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.