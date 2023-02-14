Luka Stevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Stevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Stevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Stevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Stevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Stevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Stevic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Stevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Stevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Stevic 22 Temmuz 2000 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Stevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Borteo Sports Management yapmaktadır. Luka Stevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Stevic'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Stevicboyu ve yaşı kaç

Luka Stevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luka Stevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Stevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Stevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mayıs 2012 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2014 yılında Rappi/GC U17

1 Temmuz 2016 yılında GC Zürich U18

1 Ocak 2018 yılında GC Zürich U21

1 Ağu 2019 yılında Lommel SK U21

1 Eylül 2019 yılında Teleoptik

30 Haziran 2020 yılında Lommel SK U21

20 Ağu 2020 yılında FC Chiasso

23 Temmuz 2021 yılında Metalac

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2022 yılında FC Schaffhausen

Luka Stevic kimdir

Luka Stevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Stevic şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Zürich (2010-2012), Grasshopper Club Zürich

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Luka Stevic nereli

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