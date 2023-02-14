Valon Hamdiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valon Hamdiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valon Hamdiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valon Hamdiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valon Hamdiu 10 Haziran 1998 tarihinde Wattwil şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Kosova,Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valon Hamdiu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Valon Hamdiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 12 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Valon Hamdiu'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Valon Hamdiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Valon Hamdiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Valon Hamdiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valon Hamdiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında St. Gallen Alt.

1 Temmuz 2014 yılında St. Gallen U18

1 Temmuz 2016 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2017 yılında FC Wil 1900

26 Ocak 2018 yılında St. Gallen U21

30 Haziran 2018 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2018 yılında Winterthur U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Winterthur

12 Ekim 2020 yılında FC Schaffhausen

Valon Hamdiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valon Hamdiu şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Valon Hamdiu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zürich, FC Wattwil-Bunt, FC Wil, FC St. Gallen

Kosova U21 takımında 22 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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