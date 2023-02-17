Simone Stroscio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simone Stroscio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simone Stroscio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simone Stroscio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simone Stroscio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simone Stroscio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simone Stroscio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simone Stroscio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simone Stroscio 20 Ağu 2003 tarihinde Winterthur şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simone Stroscio Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Simone Stroscio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simone Stroscio'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simone Stroscioboyu ve yaşı kaç

Simone Stroscio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simone Stroscio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Simone Stroscio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simone Stroscio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2021 yılında GC Zürich U21

1 Mart 2022 yılında Grasshoppers

20 Ocak 2023 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2023 yılında Grasshoppers

Simone Stroscio kimdir

Simone Stroscio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simone Stroscio şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grasshopper Club Zürich

Simone Stroscio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 18 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Simone Stroscio nereli

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