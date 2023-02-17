Davide Mariani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davide Mariani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davide Mariani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Davide Mariani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Davide Mariani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davide Mariani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davide Mariani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davide Mariani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davide Mariani 19 Mayıs 1991 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Davide Graziano Mariani şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davide Mariani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ToKu Sports yapmaktadır. Davide Mariani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Davide Mariani'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Davide Mariani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davide.mara

Davide Marianiboyu ve yaşı kaç

Davide Mariani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davide Mariani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Davide Mariani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davide Mariani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2014 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2015 yılında FC Zürich

24 Ağu 2015 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2016 yılında FC Zürich

12 Temmuz 2016 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2018 yılında Levski Sofia

30 Temmuz 2019 yılında Shabab Al-Ahli

4 Ekim 2020 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2021 yılında Shabab Al-Ahli

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2022 yılında Beroe

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2023 yılında FC Schaffhausen

Davide Mariani kimdir

Davide Mariani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davide Mariani şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Unterstrass (-2002), FC Zürich (2002-2012)

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Davide Mariani nereli

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