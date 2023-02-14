Jetmir Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jetmir Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jetmir Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jetmir Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jetmir Krasniqi 1 Ocak 1995 tarihinde Drenoc şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jetmir Krasniqi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ToKu Sports yapmaktadır. Jetmir Krasniqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 18 Ekim 2019 tarihinde katılmıştır. Jetmir Krasniqi'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jetmir Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jetmir Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jetmir Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jetmir Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Team Vaud U16

1 Temmuz 2011 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2013 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2014 yılında Lausanne-Sport

11 Temmuz 2016 yılında Le Mont LS

30 Haziran 2017 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2017 yılında FC Chiasso

15 Ocak 2018 yılında FC Lugano

29 Ocak 2019 yılında FC Voluntari

30 Haziran 2019 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

18 Ekim 2019 yılında FC Schaffhausen

Jetmir Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jetmir Krasniqi şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jetmir Krasniqi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Stade Nyonnais (-2010), FC Lausanne-Sport (2010-2014)

Kosova takımında 17 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 14 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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