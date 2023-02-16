Can Yazici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Yazici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Can Yazici kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Can Yazici ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Can Yazici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Yazici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Can Yazici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Can Yazici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Can Yazici 1 Aralık 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammet Can Yazıcı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Can Yazici Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FootLab Sports Management yapmaktadır. Can Yazici, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Can Yazici'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Can Yazici Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/canyazici4?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Can Yaziciboyu ve yaşı kaç

Can Yazici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Can Yazici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Can Yazici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Can Yazici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Başakşehir U19

26 Temmuz 2022 yılında Serik Belediye

2 Ocak 2023 yılında Başakşehir U19

12 Ocak 2023 yılında Tepecik Spor

30 Haziran 2023 yılında Başakşehir U19

Can Yazici kimdir

Can Yazici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Can Yazici şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Resitpasa (2013-2015), Istanbul Basaksehir (2015-)

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Can Yazici nereli

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