Volkan Keskin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volkan Keskin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volkan Keskin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volkan Keskin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volkan Keskin 1 Kasım 2002 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volkan Keskin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Volkan Keskin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Volkan Keskin'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Volkan Keskin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/volkankeskin_7/

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Volkan Keskin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volkan Keskin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Volkan Keskin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volkan Keskin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2022 yılında Çorum FK

31 Ağu 2022 yılında Tepecik Spor

Volkan Keskin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volkan Keskin şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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