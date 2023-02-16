Mert İliman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert İliman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mert İliman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mert İliman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mert İliman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert İliman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert İliman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert İliman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert İliman 8 Ekim 1995 tarihinde Corum şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mert Ilıman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert İliman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sezer Bravo yapmaktadır. Mert İliman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beyoğlu Yeni Çarşı FK futbol takımında oynamaktadır. Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mert İliman'nin Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mert İlimanboyu ve yaşı kaç

Mert İliman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert İliman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Mert İliman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert İliman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ekim 2010 yılında Merinosspor Alt

5 Ocak 2011 yılında Bursaspor U16

1 Temmuz 2011 yılında Bursaspor U17

1 Temmuz 2012 yılında Bursaspor U18

1 Temmuz 2013 yılında Bursaspor U21

6 Eylül 2013 yılında Yeşil Bursa

30 Haziran 2014 yılında Bursaspor U21

25 Temmuz 2014 yılında Yeşil Bursa

30 Haziran 2015 yılında Bursaspor U21

27 Ağu 2015 yılında Karagümrük

19 Temmuz 2016 yılında Kayserispor

31 Ocak 2017 yılında BB Erzurumspor

30 Haziran 2017 yılında Kayserispor

14 Ağu 2017 yılında BB Bodrumspor

16 Ocak 2018 yılında 24 Erzincanspor

11 Ocak 2019 yılında Y. Çorumspor

30 Eylül 2020 yılında Kahramanmaraş

1 Temmuz 2021 yılında Kırşehir Bld

4 Ağu 2022 yılında B. Yeni Çarşı

Mert İliman kimdir

Mert İliman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert İliman şuan Beyoğlu Yeni Çarşı FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Corum Genclerbirligi, Ankaraspor, Bursa Merinosspor, Bursaspor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mert İliman nereli

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