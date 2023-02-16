Ferhat Coban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferhat Coban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferhat Coban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferhat Coban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferhat Coban 25 Haziran 1991 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ferhat Çoban şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferhat Coban Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ferhat Coban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ferhat Coban'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ferhat Coban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferhat Coban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ferhat Coban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferhat Coban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mayıs 2010 yılında Darıca GB

30 Temmuz 2016 yılında Tuzlaspor

4 Ocak 2018 yılında 24 Erzincanspor

31 Ağu 2018 yılında Gebzespor

28 Ağu 2019 yılında Darıca GB

6 Ocak 2020 yılında 1928 Bucaspor

17 Eylül 2020 yılında Diyarbekir Spor

1 Temmuz 2021 yılında İskenderunspor

12 Ocak 2022 yılında Karakoçan FK

30 Haziran 2022 yılında İskenderunspor

8 Eylül 2022 yılında Tepecik Spor

Ferhat Coban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferhat Coban şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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