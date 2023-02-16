Tugrul Aygun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tugrul Aygun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tugrul Aygun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tugrul Aygun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tugrul Aygun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tugrul Aygun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tugrul Aygun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tugrul Aygun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tugrul Aygun 1 Ocak 2000 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bahattin Tuğrul Aygün şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tugrul Aygun Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tugrul Aygun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tugrul Aygun'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tugrul Aygun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tugrul.aygun/

Tugrul Aygunboyu ve yaşı kaç

Tugrul Aygun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tugrul Aygun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Tugrul Aygun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tugrul Aygun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2019 yılında 1922 Konya

12 Ocak 2022 yılında 52 Orduspor FK

1 Eylül 2022 yılında Tepecik Spor

Tugrul Aygun kimdir

Tugrul Aygun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tugrul Aygun şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Tugrul Aygun nereli

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