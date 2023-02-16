Davut Cetinkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davut Cetinkaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davut Cetinkaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davut Cetinkaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davut Cetinkaya 12 Mayıs 2002 tarihinde Mus şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Davut Çetinkaya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davut Cetinkaya Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DS GLOBAL SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Davut Cetinkaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Davut Cetinkaya'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Davut Cetinkaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://instagram.com/davutceka

Davut Cetinkaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davut Cetinkaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Davut Cetinkaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davut Cetinkaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2018 yılında Karabükspor Alt

1 Temmuz 2019 yılında Karabükspor U19

10 Mayıs 2021 yılında Karabükspor

1 Eylül 2022 yılında Tepecik Spor

Davut Cetinkaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davut Cetinkaya şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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