Dogan Atiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogan Atiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogan Atiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogan Atiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogan Atiz 5 Temmuz 2002 tarihinde Igdir şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğan Atiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogan Atiz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arda Musaoğlu yapmaktadır. Dogan Atiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dogan Atiz'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dogan Atiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_doganatiz_/

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Dogan Atiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogan Atiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Dogan Atiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogan Atiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2018 yılında Pendikspor Alt

24 Ocak 2019 yılında Sancaktepe Alt

1 Temmuz 2021 yılında Sancaktepe FK

6 Eylül 2022 yılında Tepecik Spor

Dogan Atiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogan Atiz şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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