Rauf Oktem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rauf Oktem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rauf Oktem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rauf Oktem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rauf Oktem 12 Mart 1997 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rauf Oktem Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VoinFutbol yapmaktadır. Rauf Oktem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Rauf Oktem'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rauf Oktem Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raufoktem/

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Rauf Oktem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rauf Oktem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Rauf Oktem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rauf Oktem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2010 yılında Alanyaspor Alt

1 Temmuz 2013 yılında Alanyaspor U21

4 Ocak 2017 yılında 12 Bingöl Spor

30 Haziran 2017 yılında Alanyaspor U21

29 Ağu 2018 yılında Serik Belediye

30 Haziran 2019 yılında Alanyaspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Alanyaspor

28 Ağu 2019 yılında Serik Belediye

3 Ağu 2020 yılında Alanyaspor

15 Eylül 2020 yılında Karaköprü Bld

30 Haziran 2021 yılında Alanyaspor

1 Eylül 2021 yılında İskenderunspor

8 Eylül 2022 yılında Tepecik Spor

Rauf Oktem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rauf Oktem şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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