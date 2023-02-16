Furkan Safi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Safi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Safi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Safi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Safi 2 Ocak 1995 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Safi Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Safi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Safi'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Safi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Safi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Safi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Safi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ç. Rizespor

27 Ağu 2014 yılında Etimesgut Bld

30 Haziran 2016 yılında Ç. Rizespor

2 Ağu 2016 yılında Manisa BB

30 Haziran 2017 yılında Ç. Rizespor

21 Ağu 2017 yılında Düzcespor

19 Ocak 2018 yılında Ç. Rizespor

24 Ocak 2018 yılında Silivrispor

30 Haziran 2018 yılında Ç. Rizespor

27 Ağu 2018 yılında Tire 1922 Spor

22 Ağu 2019 yılında Payasspor

16 Eylül 2020 yılında Çankaya FK

20 Ağu 2021 yılında Darıca GB

26 Temmuz 2022 yılında Erbaaspor

Furkan Safi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Safi şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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