Ufuk Er kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ufuk Er Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ufuk Er adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ufuk Er Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ufuk Er 3 Ocak 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ufuk Er Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N90 sportif yapmaktadır. Ufuk Er, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ufuk Er'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ufuk Er Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ufuker4/

Ufuk Er Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ufuk Er isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ufuk Er Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ufuk Er futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Beşiktaş U17

1 Temmuz 2011 yılında Beşiktaş U18

1 Temmuz 2013 yılında Beşiktaş U21

26 Mart 2014 yılında Kulüpsüz

22 Ağu 2014 yılında Karagümrük

6 Ocak 2015 yılında İstanbulspor

9 Ağu 2015 yılında Kemerspor 2003

1 Temmuz 2017 yılında Bayburt Grup Öİ

4 Ocak 2018 yılında 24 Erzincanspor

27 Ağu 2019 yılında 1928 Bucaspor

8 Şubat 2022 yılında Tepecik Spor

Ufuk Er Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ufuk Er şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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