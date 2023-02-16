Yasin Kargi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Kargi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasin Kargi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasin Kargi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasin Kargi 7 Temmuz 2000 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yasin Kargı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasin Kargi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yasin Kargi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Yasin Kargi'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yasin Kargi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/yasinkargi

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Yasin Kargi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasin Kargi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Yasin Kargi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasin Kargi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2021 yılında Tepecik Spor

Yasin Kargi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasin Kargi şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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