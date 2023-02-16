Dogukan Toksoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Toksoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogukan Toksoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogukan Toksoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogukan Toksoz 19 Şubat 2000 tarihinde Karabük şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğukan Sabih Toksöz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogukan Toksoz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dogukan Toksoz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dogukan Toksoz'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dogukan Toksoz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dogukantoksoz/

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Dogukan Toksoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogukan Toksoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Dogukan Toksoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogukan Toksoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Karabükspor

2 Eylül 2022 yılında Tepecik Spor

Dogukan Toksoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogukan Toksoz şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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