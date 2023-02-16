Mert Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Kurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mert Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mert Kurt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mert Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mert Kurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mert Kurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mert Kurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mert Kurt 12 Şubat 1998 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mert Kurt Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Sports yapmaktadır. Mert Kurt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mert Kurt'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mert Kurtboyu ve yaşı kaç

Mert Kurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mert Kurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Mert Kurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mert Kurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2012 yılında Trabzonspor Alt

1 Temmuz 2013 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor U19

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor U21

23 Ağu 2018 yılında 1461 Trabzon

2 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor

23 Ağu 2019 yılında Çankaya FK

31 Mayıs 2021 yılında Trabzonspor

25 Ağu 2021 yılında Yomra Spor

1 Eylül 2022 yılında Tepecik Spor

Mert Kurt kimdir

Mert Kurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mert Kurt şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arsinspor (2011-2012), Trabzonspor (2012-2016)

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Mert Kurt nereli

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