Umut Ayar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Ayar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umut Ayar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umut Ayar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umut Ayar 12 Ağu 2001 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Umut Kerem Ayar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umut Ayar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Umut Ayar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Umut Ayar'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Umut Ayar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/uka054/

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Umut Ayar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umut Ayar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Umut Ayar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umut Ayar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2018 yılında Körfez SK

2 Eylül 2019 yılında Çatalcaspor

22 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2020 yılında Tepecikspor Alt

1 Temmuz 2021 yılında Tepecik Spor

Umut Ayar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umut Ayar şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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