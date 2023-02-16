Arif Birsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arif Birsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arif Birsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arif Birsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arif Birsen 9 Nisan 1998 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Arif Birşen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arif Birsen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oktay SERDAR yapmaktadır. Arif Birsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Arif Birsen'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arif Birsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arif Birsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arif Birsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arif Birsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2018 yılında 1461 Trabzon

1 Ağu 2019 yılında Ofspor

3 Eylül 2020 yılında Isparta 32 Spor

5 Eylül 2022 yılında Amasyaspor FK

3 Şubat 2023 yılında Tepecik Spor

Arif Birsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arif Birsen şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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