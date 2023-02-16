Deniz Palabiyik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deniz Palabiyik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deniz Palabiyik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deniz Palabiyik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deniz Palabiyik 24 Şubat 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Deniz Palabıyık şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deniz Palabiyik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Deniz Palabiyik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Deniz Palabiyik'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Deniz Palabiyik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denizpalabyk17/

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Deniz Palabiyik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deniz Palabiyik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Deniz Palabiyik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deniz Palabiyik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2017 yılında Fenerbahçe Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Fenerbahçe U16

1 Temmuz 2019 yılında Fenerbahçe U17

13 Kasım 2020 yılında Ümraniye U19

26 Ağu 2021 yılında Serik Belediye

2 Eylül 2022 yılında Tepecik Spor

Deniz Palabiyik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deniz Palabiyik şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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