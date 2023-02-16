Ertugrul Eramil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertugrul Eramil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ertugrul Eramil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ertugrul Eramil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ertugrul Eramil 23 Ağu 1999 tarihinde Oyonnax şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Ertuğrul Eramil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ertugrul Eramil Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ertugrul Eramil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 23 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ertugrul Eramil'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ertugrul Eramil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/eramil_5

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http://www.instagram.com/ertugrul.5/

Ertugrul Eramil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ertugrul Eramil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ertugrul Eramil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ertugrul Eramil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağu 2018 yılında İstanbul U21

21 Mayıs 2019 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2020 yılında Tepecik Spor

3 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2022 yılında Tepecik Spor

Ertugrul Eramil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ertugrul Eramil şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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