Yigit Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Ulusoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yigit Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yigit Ulusoy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yigit Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Ulusoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yigit Ulusoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yigit Ulusoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yigit Ulusoy 24 Nisan 2000 tarihinde Kastamonu şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yiğit Suat Ulusoy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yigit Ulusoy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yigit Ulusoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 24 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yigit Ulusoy'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yigit Ulusoyboyu ve yaşı kaç

Yigit Ulusoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yigit Ulusoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Yigit Ulusoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yigit Ulusoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2014 yılında Beylerbeyi Alt

13 Ekim 2017 yılında Eyüpspor U19

19 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ekim 2021 yılında Maltepespor

4 Şubat 2022 yılında Taşköprü Spor

24 Ağu 2022 yılında Tepecik Spor

Yigit Ulusoy kimdir

Yigit Ulusoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yigit Ulusoy şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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Yigit Ulusoy nereli

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