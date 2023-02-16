Kayhan Arduc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kayhan Arduc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kayhan Arduc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kayhan Arduc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kayhan Arduc 11 Haziran 1990 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kayhan Arduç şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kayhan Arduc Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kayhan Arduc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 29 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Kayhan Arduc'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kayhan Arduc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kayhanarduc/

Haberin Devamı

Kayhan Arduc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kayhan Arduc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Kayhan Arduc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kayhan Arduc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Denizlispor

2 Eylül 2010 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2011 yılında Nazilli Bld

11 Temmuz 2011 yılında A. Üsküdar 1908

15 Ocak 2014 yılında Sandıklıspor

22 Ocak 2015 yılında A. Üsküdar 1908

31 Ağu 2016 yılında Kahramanmaraş

25 Ocak 2018 yılında Orhangazi Bld

29 Ağu 2018 yılında Altındağ Bld

29 Ağu 2019 yılında Tepecik Spor

Kayhan Arduc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kayhan Arduc şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.