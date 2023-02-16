Samet Dilaver kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Dilaver Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samet Dilaver adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samet Dilaver Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samet Dilaver 19 Ekim 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Samet Mehmet Dilaver şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samet Dilaver Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samet Dilaver, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Samet Dilaver'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samet Dilaver Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sametdilaver/

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/samet.dilaverr/

Samet Dilaver Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samet Dilaver isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Samet Dilaver Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samet Dilaver futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2020 yılında Tepecikspor Alt

1 Temmuz 2021 yılında Tepecik Spor

Samet Dilaver Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samet Dilaver şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.