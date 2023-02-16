Metehan Toprak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metehan Toprak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Metehan Toprak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Metehan Toprak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Metehan Toprak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Metehan Toprak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Metehan Toprak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Metehan Toprak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Metehan Toprak 20 Ocak 2004 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Metehan Toprak Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Metehan Toprak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Metehan Toprak'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Metehan Toprak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/metehant_/

Metehan Toprakboyu ve yaşı kaç

Metehan Toprak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Metehan Toprak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Metehan Toprak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Metehan Toprak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2022 yılında Eskişehirspor

Metehan Toprak kimdir

Metehan Toprak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Metehan Toprak şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Metehan Toprak nereli

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