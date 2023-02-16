Mustafa Ethem Erboga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Ethem Erboga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Ethem Erboga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Ethem Erboga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Ethem Erboga 11 Ocak 1999 tarihinde Cankiri şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Ethem Erboğa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Ethem Erboga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EAsportif yapmaktadır. Mustafa Ethem Erboga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mustafa Ethem Erboga'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Ethem Erboga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Ethem Erboga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustafa Ethem Erboga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Ethem Erboga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Beşiktaş U17

14 Ocak 2016 yılında Bursaspor U17

2 Eylül 2016 yılında Kasımpaşa U21

29 Ocak 2018 yılında Kızılcabölük

30 Haziran 2018 yılında Kasımpaşa U21

1 Temmuz 2018 yılında Kasımpaşa

16 Ocak 2019 yılında Sultanbeyli Bld

30 Haziran 2019 yılında Kasımpaşa

5 Ağu 2019 yılında Kızılcabölük

27 Ocak 2020 yılında Kasımpaşa

30 Ocak 2020 yılında 24 Erzincanspor

30 Haziran 2021 yılında Kasımpaşa

2 Ağu 2021 yılında 1461 Trabzon

5 Ocak 2022 yılında Kasımpaşa

12 Ocak 2022 yılında 24 Erzincanspor

30 Haziran 2022 yılında Kasımpaşa

26 Temmuz 2022 yılında Şanlıurfaspor

2 Ocak 2023 yılında Kasımpaşa

12 Ocak 2023 yılında Tepecik Spor

30 Haziran 2023 yılında Kasımpaşa

Mustafa Ethem Erboga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Ethem Erboga şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mustafa Ethem Erboga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galatasaray SK (2011-2013), Avcilar Belediye Genclik ve Spor (2013-2014), Besiktas JK (2014-2016), Bursaspor (2016)

Türkiye U16 takımında 18 numaralı formasıyla 19 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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