Koray Kocaslan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koray Kocaslan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koray Kocaslan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koray Kocaslan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koray Kocaslan 17 Ocak 2001 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Koray Koçaslan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koray Kocaslan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Koray Kocaslan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 2 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Koray Kocaslan'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Koray Kocaslan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/korayykcsln1/

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Koray Kocaslan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koray Kocaslan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Koray Kocaslan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koray Kocaslan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2016 yılında Tepecikspor Alt

2 Kasım 2020 yılında Tepecik Spor

Koray Kocaslan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koray Kocaslan şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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