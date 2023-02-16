Savas Taga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savas Taga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Savas Taga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Savas Taga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Savas Taga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savas Taga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Savas Taga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Savas Taga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Savas Taga 21 Şubat 1992 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Savaş Tağa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Savas Taga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Savas Taga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Savas Taga'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Savas Taga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/savastaga/

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Savas Taga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Savas Taga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Savas Taga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Savas Taga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2013 yılında Derince Belediye

30 Haziran 2013 yılında Kartalspor U21

1 Temmuz 2013 yılında Kartalspor

29 Ocak 2014 yılında Derince Belediye

30 Haziran 2014 yılında Kartalspor

11 Ağu 2015 yılında Y. Malatyaspor

19 Ağu 2015 yılında BB Erzurumspor

30 Haziran 2016 yılında Y. Malatyaspor

8 Ağu 2016 yılında BB Erzurumspor

30 Haziran 2017 yılında Y. Malatyaspor

22 Temmuz 2017 yılında Kastamonu 1966

30 Haziran 2018 yılında Y. Malatyaspor

23 Temmuz 2018 yılında Sakaryaspor

30 Haziran 2019 yılında Y. Malatyaspor

23 Ağu 2019 yılında Ergene Velimeşe

13 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2020 yılında Afyonspor

31 Ağu 2021 yılında Iğdır FK

19 Ocak 2022 yılında Kırşehir Bld

19 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2022 yılında Tepecik Spor

Savas Taga kimdir

Savas Taga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Savas Taga şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yildiz, Besiktas, Istanbul Genclik Ve Spor Il Müd.Spor

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Savas Taga nereli

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